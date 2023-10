Proseguono con incisività i controlli sull'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di persone che indebitamente ne usufruiscono. I militari del N.O.R.M. – Sezione Operativa - della Compagnia di Formia, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro CC di Latina, hanno deferito in s.l. all' Autorità Giudiziaria di Cassino quattro persone (due uomini e due donne) della Provincia di Napoli, rispettivamente cl. 87, 75, 74 e 96, tutti gravati da precedenti di polizia, per i reati previsti dagli artt. 483 c.1. c.p. (Falsità Ideologica) e art. 7 c.1 L. 26/2019 (Disposizioni urgenti in materia di redito di cittadinanza e di pensioni) poiché, all'esito di mirate verifiche, hanno raccolto una serie di elementi che hanno consentito di appurare che i suddetti avevano ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza avendo omesso di comunicare all'INPS informazioni inerenti alla sottoposizione a misure cautelari proprie o di familiari conviventi, di euro 40.563,88 relativamente al periodo marzo 2019 - febbraio 2021.