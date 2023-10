Lo hanno visto in balcone. Probabilmente già da diversi minuti lo stavano tenendo sotto controllo senza dare troppo nell'occhio. Pensavano che fosse una preda ideale. E' stato un attimo. «Buongiorno, come va? Ci può aprire il portone per favore senza che citofoniamo siamo amiche di sua moglie?». E lui in buona fede ha aperto a quelle due donne giovani che però avevano un atteggiamento alquanto stravagante ma che sembravano brave persone.

Una indossava un vistoso cappello a strisce colorato, un paio di occhiali da sole e una mascherina, anche la complice aveva gli occhiali da sole e la mascherina. Qualche residente della zona le aveva notate mentre sotto ad un portone, a due passi dall'edicola, stavano chiaccherando prima di salire e portare a termine il piano che però è saltato per la lucidità dell'anziana.

Le due donne si sono fatte aprire il portone, sono salite e volevano entrare in casa ma l'anziana non ha abboccato e le ha mandate via. "Chiamo i Carabinieri" ha detto e le due donne, sono scappate con un complice che le attendeva in via Parini su una Volkswaghen blu.