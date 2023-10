Ha 36 anni ed è nato in Romania, l'operaio precipitato da un lucernario ieri mattina in un cantiere in piazza Ilaria Alpi a Latina. Fortunatamente il quadro clinico non è gravissimo come ipotizzato in un primo momento e l'uomo sembra essere in pericolo di vita. Ha riportato la frattura del bacino e le sue condizioni sono costantemente monitorate in ospedale. L'infortunio sul lavoro è avvenuto sul marciapiede a due passi dai portici dei palazzi che circondano la piazza dove sono in corso dei lavori. Subito è scattato l'allarme e sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i tecnici della Prevenzione Spesal del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina per gli accertamenti previsti in questi casi e stanno conducendo le indagini per ricostruire i fatti.