Dieci calciatori, sette del Doganella e tre de La Setina squalificati per la maxi rissa al termine dalla prima giornata del Campionato Juniores U19 che visto gli ospiti pareggiare con un rigore al 95esimo. Un giocatore della squadra di casa resterà lontano dal campo fino all'ottobre del 2027 perché nella caccia all'uomo ha raggiunto l'arbitro e lo ha colpito tra collo e orecchio, poi si è diretto contro alcuni calciatori avversari. Gli altri hanno squalifiche che vanno da tre a sei giornate. Duecento euro di multa al Doganella e cento a La Setina ai cui dirigenti si riconosce di aver tentato di sedare la rissa.

