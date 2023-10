Tragedia nella notte sulla Pontina: il 47enne Lorenzo Ambrifi di Sezze, è stato trovato senza vita all'interno di un container al chilometro 81, davanti ad uno stabilimento industriale. L'uomo, vedevo da qualche anno e padre di due figli, lavorava come trasportatore presso una ditta con sede nel comune di Cisterna. Del 47enne si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri; una situazione che aveva fatto scattare l'allarme fino al ritrovamento sulla Pontina. Al momento non sono note le cause che hanno portato al decesso dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri con il magistrato che ha disposto gli esami autoptici sulla salma.