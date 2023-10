Il quadro clinico del 45enne accusato del tentato omicidio in piazza Moro, delineato dal consulente nominato dal giudice Mario La Rosa, sembra molto chiaro. L'uomo che lo scorso giugno ha aggredito un uomo e una donna entrambi di Latina, soffre di un disturbo psichico. La conclusione è una: al momento dei fatti era incapace di intendere e di volere. Il medico legale Lorenzo Maria Contini ha consegnato i risultati, sulla scorta dell'esame a cui è stato sottoposto l'indagato che si trova detenuto agli arresti domiciliari. I fatti contestati che avevano portato all'arresto dell'uomo, erano avvenuti nella notte tra il 3 e il 4 giugno. In quell'occasione la Polizia e gli agenti della Squadra Volante avevano arrestato il presunto responsabile che in un primo momento aveva aggredito a parole e poi fisicamente una donna e il fidanzato intervenuto per evitare il peggio e soccorrere la compagna.



Già al termine dell'interrogatorio di convalida, era venuto alla luce il disagio di natura psichica di cui soffre l'indagato, difeso nel procedimento dall'avvocato Oliviero Sezzi. E' per questo che alla fine il giudice ha disposto una consulenza e di accertare le condizioni di salute dell'uomo disponendo anche un incidente probatorio.