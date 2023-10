Non si hanno più sue notizie dallo scorso 24 luglio quando si è allontanato volontariamente da casa. Sono in ansia i familiari di Gianmarco Medini, 32 anni di Latina, che ha fatto perdere le tracce. Le ultime notizie - come ha spiegato la madre intervenuta in diretta televisiva durante la trasmissione Chi l'ha visto - lo davano in Valle d'Aosta a Courmayeur.



Gianmarco Medini, 32 anni, vive a Latina con la famiglia. In base ai primi riscontri si è allontanato senza specificare dove era diretto. I carabinieri lo hanno rintracciato ad agosto in Valle d'Aosta ma poi i familiari hanno perso nuovamente i contatti con lui. Il suo cellulare risulta spento. Ha con sé il passaporto. Si teme che possa trovarsi in difficoltà. L'uomo è alto un metro e 82 centimetri, ha i capelli castani e gli occhi verdi e la barba ed è di corporatura esile.



A quanto pare non ha prelevato somme di denaro sul suo conto corrente come ha spiegato la madre in diretta telefonica. Ha lanciato un disperato appello a chiunque possa avere notizie del figlio di farsi avanti. Da quasi tre mesi l'uomo sembra svanito nel nulla.