Al 10eLotto la vincita più alta del concorso in questione è finita ad Aprilia, in provincia di Latina, dove grazie ad una puntata da 4 euro è stato centrato ‘8' da 30mila euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti.

Le ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto hanno visto il Lazio svettare su tutte le altre regioni in termini di fortuna.

