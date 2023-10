Un albero si è abbattuto sulle auto in transito stamattina sulla Migliara 43, colpendo due vetture che procedevano in direzioni opposte. È successo non lontano dallo svincolo della strada statale Pontina vicino Borgo San Michele, dove a crollare improvvisamente è stato un eucalipto parzialmente bruciato della fascia frangivento oltre la cunetta: l'albero era ormai secco, indebolito dagli effetti di uno degli incendi estivi, e si è spezzato sotto il peso del forte vento che da ieri soffia sul capoluogo.

Il tronco ha colpito una Renault Twingo con una donna e i genitori anziani a bordo che procedevano in direzione del borgo, ma anche una Range Rover Evoque guidata da una donna che percorreva l'altra corsia di marcia ed è stata urtata nella parte posteriore della cappotta. Entrambi i mezzi procedevano a velocità moderate e per questo gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze: solo la passeggera dell'utilitaria ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per il trasporto in ospedale con una serie di traumi. Per la constatazione dei danni e gli accertamenti necessari a risalire alle responsabilità del caso è intervenuta la Polizia Locale di Latina.