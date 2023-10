Un'insegnante della scuola primaria di piazza Dante ha subito ieri un grave atto vandalico durante l'orario di lezione che ha tutta l'aria di essere una vendetta. A fine mattinata infatti la maestra ha trovato l'auto con tre gomme squarciate, in una delle aree di sosta nei pressi dell'istituto. Non ci sono testimoni dell'accaduto e in seguito alla scoperta sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina che si stanno occupando del caso. Al vaglio degli investigatori, alla ricerca dell'autore del gesto, ci sarebbe almeno un episodio sospetto, un'accesa discussione avuta dall'insegnante con il genitore di uno studente pochi giorni prima.