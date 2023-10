Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari della Stazione CC di Scauri di Minturno, nel pomeriggio del 18 ottobre 2023, al termine di specifica attività d'indagine, hanno denunciato a piede libero per il reato di truffa, due persone, nello specifico un 45enne di Arezzo ed un 19enne della Provincia di Crotone, per aver indotto la vittima, classe 1974 di Minturno, fingendosi al telefono quali agenti di una compagnia assicurativa, a versare su carta prepagata euro 322,50 quale corrispettivo di una polizza assicurativa mai rilasciata.