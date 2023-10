Nella giornata odierna si è svolta un'importante attività di controllo straordinario del territorio, rientrante nel modello c.d. di "Alto Impatto" già sperimentato, con successo, nel mese di giugno, a seguito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presso la Prefettura di Latina. Su indirizzo del Ministero dell'Interno, la pianificazione delle attività, secondo il predetto modello, è stata concentrata in zone individuate sulla base di un'attenta analisi delle aree cittadine maggiormente esposte a situazioni di degrado ed al perpetrarsi di fenomeni di devianza e di illegalità. In particolare, attraverso l'azione di coordinamento del Prefetto Maurizio Falco, sono stati effettuati mirati servizi interforze di controllo del territorio che hanno visto uno straordinario impiego di personale della Questura di Latina, dei Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Comune di Latina, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale e dell'ASL.

Alle attività hanno preso parte, vista la peculiarità delle operazioni effettuate, anche personale della Polizia Stradale, del NIL, del NAS, del NOE e del Corpo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, nonché del Reparto Antiterrorismo e Pronto Impiego della Guardia di Finanza per un complessivo di uomini impiegati pari a 61 unità. Nello specifico, le operazioni "ad alto impatto" hanno riguardato il quartiere "Nicolosi" e la zona delle Nuove Autolinee, da tempo attenzionati in quanto aree particolarmente degradate in cui possono proliferare condotte devianti, violenze di genere, spaccio o utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nel corso delle operazioni sono stati controllati ed identificati 388 soggetti, di cui 2 sono stati arrestati e 20 denunciati. Dei soggetti controllati 126 sono risultati stranieri e per due di questi sono stati adottati altrettanti provvedimenti di espulsione. Sono stati, altresì, controllati 172 veicoli e sono state contestate 26 violazioni al codice della strada. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stati controllati 50 e per due di questi è stata proposta la sospensione dell'attività; è stato individuato, inoltre, 1 lavoratore irregolare. Nel corso dell'attività si è proceduto a sequestrare, oltre alla merce contraffatta rinvenuta, due armi e più di 200 grammi di sostanze stupefacenti.

Una la violazione fiscale accertata, più altre 32 di diversa natura. Al termine delle attività, che sono servite a rafforzare, ulteriormente, una modalità di lavoro integrato e sinergico, già collaudata, il Prefetto ha espresso, ancora una volta, un vivo ringraziamento ai Vertici Provinciali delle Forze di Polizia ed a tutto il personale degli uffici coinvolti che continueranno a lavorare, con rinnovato impegno, in altri quartieri che saranno individuati, di volta in volta, sulla base secondo una precisa strategia di programmazione e di coordinamento, al fine di ridurre i profili di allarme sociale e di accrescendo il livello di percezione collettiva della sicurezza.