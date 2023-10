Esattamente cinque anni dopo la morte della 16enne Desirée Mariottini nel quartiere di San Lorenzo, la Cassazione ha accolto in parte le richieste presentate dalla difesa dei quattro imputati, già condannati per la sua morte. I giudici hanno disposto l'appello bis per Mamadou Gara (condannato all'ergastolo), in riferimento all'accusa di omicidio, mentre per Brian Minthe (condannato a 24 anni e mezzo), il nuovo processo sarà in relazione alla cessione della droga, così come per Alinno Chima (condannato a 27 anni). Assolto dall'accusa di violenza sessuale Yussef Salia (condannato in secondo grado all'ergastolo). Una decisione, quella presa nelle scorse ore dai giudici, destinata quanto meno a far discutere.