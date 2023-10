Fanno irruzione nel compro oro forzando la serranda e la porta d'ingresso, rubano la cassaforte e poi fuggono con il bottino. Assalto notturno ai danni di un'attività commerciale del centro di Aprilia, tutto è accaduto giovedì intorno alle 23.30 quando una banda di ladri ha svaligiato il negozio "EuroXOro" in via degli Aranci. Un furto compiuto a pochi passi da largo delle Rose. Prima hanno forzato la saracinesca e la porta d'ingresso, poi una volta all'interno hanno smurato la cassaforte e infine sono scappati a bordo di una vettura. Un'azione fulminea, visto che tra l'ingresso e l'uscita sono passati circa 90 secondi.

L'allarme del negozio ha suonato appena i malviventi sono entrati nel negozio e i Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia sono immediatamente intervenuti sul posto con due pattuglie, al loro arrivo però i ladri erano già fuggiti. Notevole il bottino che tuttavia è ancora in fase di quantificazione.

A destare particolare impressione l'orario e la zona nel quale è avvenuto il colpo: ben prima di mezzanotte e a 200 metri da piazza Roma, una fascia oraria nella quale ancora molte persone (in special modo i ragazzi) sono in giro a passeggiare per il centro e alcune attività commerciali sono aperte, anche a pochi passi da dove è stato compiuto il raid. I ladri non hanno dunque avuto paura di agire malgrado ci fossero diversi cittadini in giro. E questo potrebbe essere uno degli elementi sui quali gli uomini dell'Arma del comando di via Tiberio concentreranno le indagini per identificare i componenti della banda, gli investigatori cercheranno di capire se qualcuno possa aver visto qualcosa in quei momenti concitati. Intanto nelle scorse ore sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videoserveglianza che si trovano all'interno del negozio, che hanno ripreso due uomini a volto coperto e con indosso dei guanti introdursi e poi portare via la cassaforte, inoltre verranno visionate anche le videocamere che si trovano nelle vicinanze nell'auspicio che emergano dettagli utili a individuare gli autori del colpo.