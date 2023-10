Utilizzano l'auto come ariete per sfondare la serranda e la porta blindata del ristorante orientale, poi rubano i pochi soldi rimasti in cassa e alcuni oggetti di informatica.



Quello in via degli Aranci non è stato l'unico furto nella zona di largo delle Rose, visto che la notte precedente una banda ha colpito "Yummy", il locale di specialità cinesi e giapponesi che si trova in via Augusto. I ladri sono entrati in azione giovedì alle 3.10 di notte, con una vettura hanno distrutto la saracinesca e la porta di uno degli ingressi dell'esercizio (quello solitamente utilizzato dal personale), poi una volta all'interno hanno preso i soldi rimasti in cassa dopo la chiusura di giornata, un bottino in realtà piuttosto esiguo, oltre ad alcuni oggetti che si trovano all'interno del ristorante. Poi sono fuggiti sempre a bordo della vettura. L'allarme è scattato immediatamente ma all'arrivo dei proprietari i ladri erano già riusciti a dileguarsi.



Il colpo come detto non ha fruttato molto alla banda ma notevoli sono stati i danni all'attività commerciale di via Augusto: due porte blindate sono andate distrutte mentre la serranda è stata divelta, danni che si aggirano sui 5-6 mila euro.

Sul caso indagano i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili a rintracciare le persone che hanno messo a segno il furto.