L'arresto è avvenuto grazie all'intervento della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, che stava attuando una saturazione dei controlli sul territorio. L'individuo è stato colto in flagranza di reato e è stato immediatamente posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

Il 31enne alle prime ore del mattino è entrato armato nel bar di una stazione di servizio di via Carroceto minacciando e poi aggredito la persona che era dietro al bancone.

