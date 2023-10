Due auto si scontrano in via Mascagni e nella carambola che si innesca vengono centrate altre tre vetture parcheggiate. È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto pochi minuti fa in via Mascagni. È intervenuta la polizia locale che ha proceduto a chiudere la strada per i rilievi e per consentire la rimozione dei mezzi. Sul posto gli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti, una donna al volante di una Ford Focus e un uomo alla guida di un Rav 4. In supporto degli agenti della Polizia Locale una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.