Entra in un bar e intima al titolare dell'attività di consegnarli il cellulare, poi al suo rifiuto lo minaccia con una pistola e lo colpisce con una testata. E' questa la dinamica della rapina avvenuta ieri mattina nel bar "8 Caffè" dell'area di servizio Q8 in via Carroceto, un colpo terminato con l'arresto in flagranza di un 31enne.

Tutto è accaduto alle prime luci dell'alba quando nell'esercizio commerciale c'erano ancora pochi clienti. Erano le 5.30 quando un uomo è entrato e ha minacciato la persona che si trovava dietro al bancone del bar di consegnargli il telefono cellulare, al suo "no" ha poi estratto una pistola e infine gli ha rifilato una testata.