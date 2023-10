Il 20 ottobre 2023 una gazzella dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Terracina ha tratto in arresto, per evasione, un giovane agli arresti domiciliari in Terracina, colto per strada, a passeggio con il proprio cane. Il ragazzo era sottoposto a misura cautelare, a seguito del suo arresto per i fatti accaduti la notte dello scorso 7 settembre quando, tra Terracina e San felice Circeo, assieme ad altri quattro giovani, di cui tre minori, hanno sparato all'impazzata con un fucile a piombini, ferendo 7 persone.

L'arrestato, nei cui confronti resta ferma la presunzione di innocenza di cui all'art. 115 bis c.p.p., su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono relazionati in stretta sinergia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di sabato 21 ottobre 2023 con la successiva convalida dell'arresto.