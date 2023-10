Ha rubato cento euro nella cassa della pizzeria dove lavorava in cucina come aiuto cuoco. Ha detto ieri nel corso del processo che si è svolto per direttissima in Tribunale che erano i soldi che gli spettavano. Ha preso qualcosa in più rispetto alla sua paga che era di 50 euro al giorno. Un giovane di 25 anni di Latina, è stato arrestato - nei giorni scorsi dalla Polizia - con l'accusa di furto. In base a quanto emerso il ragazzo sarebbe entrato nel locale dove lavorava, trovando la porta aperta e ha preso dalla cassa la somma di denaro.

Sono stati alcuni passanti a chiamare il numero di emergenza e in un secondo momento gli agenti della Squadra Volante hanno fermato il ragazzo con l'accusa di furto. Difeso dall'avvocato Stefania Fracchiolla, ieri mattina si è svolto il processo per direttissima in Tribunale davanti al giudice Paolo Romano. Il giovane ha detto che non era stato pagato e anche se non è giusto e ha spiegato di aver sbagliato e ha pensato di andare a prendersi quella che era la sua paga. Il processo è stato rinviato a novembre e il 25enne è tornato in libertà.