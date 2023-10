Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia CC di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari della: N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un 58enne (del Sudafrica, cittadino regolare sul territorio nazionale, residente a Viterbo, gravato da precedenti di polizia) il quale, a seguito di specifica ed accurata indagine, veniva identificato quale responsabile del furto di un'autovettura perpetrato nel Comune di Sessa Aurunca (CE) il 06.10.2023 e rinvenuta lo stesso giorno nel Comune di Formia. Il veicolo veniva prontamente restituito al legittimo proprietario cl. 1966 originario di Sessa Aurunca (CE) così come disposto dall'A.G. di Cassino.