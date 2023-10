In tanti oggi si sono svegliati in una sorta di incubo. Il motivo? L' improvvisa chiusura questa notte di una delle due uscite del piazzale dell' ex Stazione. Il tratto di strada lasciato accessibile adiacente il parcheggio privato e che conduce a Piazza Mazzini è offlimits sembra dalla mezzanotte di ieri. Chiudendo quell' accesso finora aperto si crea una ulteriore criticità per l' intero quartiere. Stamane incredulità e rabbia tra i residenti che ormai si sentono "topi in gabbia". Da tempo causa lavori (fermi) per la Littorina sono state chiuse anche le scalette che consentivano di immettersi in via Garibaldi. Ci si chiede inoltre "Come e dove i furgoni dei vari fornitori del supermercato potranno passare? Questa situazione mette a rischio numerose attività e potrebbe portare a molti licenziamenti." Ed inoltre "



Cosa succederà in caso di forti piogge? L'unica via di fuga oggi resta Via Bachelet e il sottopasso se dovesse allagarsi, come già successo in passato, i residenti, le ambulanze e altri mezzi potrebbero restare intrappolati." Stamane appena diffusasi la notizia vicino ai cancelli sbarrati con tanto di cartello "Area in concessione – Stop ai 20 metri Strada chiusa" si sono radunati alcuni residenti, presenti i consiglieri Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis e l' ex parlamentare Raffaele Trano. Sembra che della decisione di chiudere il varco non fosse stato avvisato nessuno, nemmeno l' Amministrazione Comunale. Dalle 15 è in corso un incontro in Comune convocato dal sindaco Cristian Leccese con tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza. Tutto ciò a meno di 24 ore dal Consiglio Comunale in programma domani mattina, al quale hanno detto di voler presenziare i residenti di via del Piano e strade limitrofe.