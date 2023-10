Un incidente stradale alle prime luci del giorno tra Itri e Fondi ha fatto vivere ai malcapitati automobilisti momenti di forte apprensione per colpa della "mancanza di campo" per i cellulari con cui si chiedono i soccorsi.

E' sulla consolare n.7, la statale Appia, nei pressi del km 128, in territorio itrano.



L'automobile, una piccola cilindrata bianca, nella quale una donna e un uomo di Itri erano in viaggio verso la cittadina della Piana, per cause al vaglio della Polizia locale di Itri che è intervenuta e ha proceduto per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, è uscita di strada, finendo nella corsia di sinistra, abbattendo il guard rail e finendo nel sottostante canalone dove scorre, quando piove, acqua che vien giù dal cielo, nella zona meglio conosciuta per esservi il tratto dell'Appia antica, visitato da appassionati di archeologia e turisti da tutto il mondo .

Era passata da poco l'alba e l'uomo, dopo essere riuscito, non senza difficoltà, a tirarsi fuori dell'abitacolo, ha inutilmente cercato di farne venir fuori anche la giovane donna.