Un grave incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18,30 sulla via Litoranea alle porte di Latina, a poca distanza da Borgo Sabotino e dall'incrocio con via Casilina.

Una donna di 50 anni - residente a Latina - è rimasta ferita a seguito del violentissimo impatto tra l'auto che guidava una Ford Mondeo e due alberi che costeggiano la strada. Si tratta di un incidente autonomo come viene definito in questi casi, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco e al 118, il personale sanitario ha soccorso la donna, il cui quadro clinico era molto delicato ed è stata portata in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latina che sono rimasti a lungo per rilevare l'esatta dinamica del sinistro. Il quadro clinico della donna che fortunatamente era cosciente in base ai primi riscontri è comunque delicato.