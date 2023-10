Ancora una volta via Selciatella è teatro di un incidente stradale. Ieri pomeriggio si è registrato uno scontro tra due auto a poche centinaia di metri della scuola primaria "Lodi", un tamponamento che ha coinvolto una Honda Civic guidata da un uomo residente a Nettuno e una Lancia Ypsilon con al volante una donna di Aprilia.



Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 14: le due vetture procedevano entrambe sulla stessa corsia (in direzione Pontina) quando all'altezza dell'intersezione per via del Querceto si è registrato l'impatto: un urto tremendo che ha provocato l'esplosione degli air-bag della Civic, finita fuori strada e praticamente distrutta nella parte anteriore, mentre la Lancia Ypsilon ha riportato danni nella parte posteriore.



Sul posto è immediatamente arrivato il personale del servizio 118 che ha assicurato i primi soccorsi ai conducenti coinvolti nello schianto. L'uomo di Nettuno e la donna di Aprilia sono stati successivamente trasportati in ambulanza all'ospedale "Città di Aprilia" ma fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ipotesi la Ypsilon stava svoltando in via del Querceto quando è sopraggiunta l'altra macchina.