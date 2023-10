Hanno 18 e 19 anni, sono già noti alle forze dell'ordine e sono ritenuti i colpevoli del brutto episodio avvenuto nel luglio scorso in via dei pub, per il quale è stata applicata la misura del Daspo urbano da parte della Questura di Latina. I due giovanissimi in quell'occasione avevano malmenato un disabile, noto frequentatore di quella zona, solo per gioco. Una volta che la security era intervenuta per fermarli, hanno reagito in modo violento, scagliando contro gli operatori della sicurezza i bicchieri del pub dove stavano consumando.

L'immediato intervento della Volante della Polizia aveva consentito di individuarli e denunciarli in stato di libertà. Per i due ragazzi - già gravati del Daspo per i locali del lungomare di Latina - scatta ora il divieto per due anni di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell'area della movida Comune di Latina. In caso di violazione i destinatari, come detto già gravati da analogo provvedimento per i locali del lungomare di Latina, rischiano la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.