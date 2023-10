Ha chiesto l'ergastolo per i fratelli Angeli e Salvatore Travali. E' la richiesta formulata nell'aula della Corte d'Assise di Latina dal pm Luigia Spinelli nel processo per l'omicidio del camionista romeno Niicolas Giuroiu sequestrato e ucciso nel marzo del 2014 a Latina, il corpo fu ritrovato alcuni giorni dopo la scomparsa tra Cisterna e Latina.

In oltre due ore il magistrato inquirente ha ricostruito tutta l'inchiesta, a partire dal contributo offerto dai collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo. <Abbiamo raccolto elementi solidi per dimostrare che in questo modo i due imputati volevano rafforzare l'egemonia sul territorio pontino>. Il magistrato ha inoltre sottolineato anche quello che hanno riferito alcuni testimoni.

Sia il Comune di Latina, rappresentato dall'avvocato Egeo che l'Associazione Caponnetto, si sono associate alla richiesta dell'accusa. E' stato il turno poi del collegio difensivo composto dagli avvocati Giancarlo Vitelli, Italo Montini e Camillo Irace che hanno cercato di sconfessare le accuse puntando sulla discrasia relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che secondo le difese sono inattendibili fino ad un altro particolare relativo alla prima inchiesta sull'omicidio che risale al 2015 quando la Procura aveva rigettato le richieste di arresto per i due imputati.

Nel processo viene contestata l'aggravante del metodo mafioso e le indagini erano state condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Latina.