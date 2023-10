Brutta disavventura per una donna che si era recata al cimitero di Anzio per fare visita al marito scomparso. Poco dopo le 15 di ieri pomeriggio la polizia è intervenuta all'interno del camposanto cittadino su richiesta di un dipendente che aveva soccorso, poco prima, una signora di oltre settant'anni trovata fra le tombe all'interno della cappella di famiglia, sotto choc e con le mani legate. La donna era visibilmente provata.

Gli agenti, insieme con il 118, hanno accompagnato l'anziana donna al Pronto soccorso dell'ospedale di Anzio per essere visitata. La vittima non presentava ferite di alcun genere anche se è arrivata in ospedale in forte stato di agitazione.

Gli investigatori del commissariato di Anzio stanno indagando e secondo quanto ricostruito l'aggressore avrebbe rubato la borsa della donna e sarebbe poi fuggito con l'auto della vittima, una Fiat 500. La donna è stata immobilizzata per impedirle di chiedere aiuto.

La Polizia sta cercando di risalire all'aggressore innanzitutto dopo aver ascoltato la testimonianza della donna che ha fatto un identikit del ladro. A parte la vittima, non ci sarebbero altri testimoni in grado fornire indicazioni sull'accaduto. Inoltre si sta cercando di risalire a qualche telecamera della zona in modo da poter visionare i filmati che potrebbero diventare preziosi per individuare l'aggressore. Il ladro potrebbe aver seguito la donna fin dentro al cimitero aspettando che fosse sola nella cappella di famiglia per mettere a segno il proprio piano. Infatti dopo averle rubato la borsa con le chiavi dell'auto, il ladro sarebbe andato a botta sicura individuando la vettura da portare via. La donna è stata legata ed imbavagliata in modo da non poter chiedere aiuto.