Ancora un incidente si è verificato all'incrocio tra via Toscanini e via Guido Rossa, dove da oltre dieci giorni il semaforo è lampeggiante a causa di un guasto. Questa mattina si è verificato uno scontro tra due auto, un tamponamento fortunatamente di lieve entità che ha comunque richiesto l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Aprilia per eseguire i rilievi e gestire il traffico in quel punto. Si tratta del secondo incidente in tre giorni all'incrocio, dove da circa una settimana il semaforo è lampeggiante a causa di un malfunzionamento. Un problema notevole visto che si tratta di una zone più trafficate della città, soprattutto di mattina e dopo le 17.00. Nei giorni scorsi il Comune di Aprilia ha spiegato che: "Trattandosi di un intervento straordinario, serviranno alcuni giorni di tempo alla ditta per poter reperire i materiali necessari al ripristino e alla messa in funzione del semaforo", raccomandando poi la massima attenzione agli automobilisti nel percorrere il tratto.