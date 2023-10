Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.

Nello specifico, i militari della Stazione di Formia, al termine di specifica attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 64 anni, senza fissa dimora, per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Nello specifico, a seguito di denuncia sporta dalla madre di una 15enne di Formia, secondo cui un uomo si sarebbe dapprima toccato e poi avrebbe esibito le proprie parti intime, i militari della Stazione di Formia e della Sezione Radiomobile si sono adoperati per la sua identificazione e localizzazione, attraverso la visualizzazione delle telecamere di contesto e assunzioni testimoniali.

Si è potuto così ricostruire la dinamica dell'evento che avveniva nei pressi di una fermata di autobus del centro di Formia, ove la minore stava attendendo l'autobus che l'avrebbe condotta a scuola. Gli elementi raccolti sul conto dell'uomo sono stati riferiti all'Autorità Giudiziaria di Cassino.