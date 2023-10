Prosegue con costanza l'impegno della specialità forestale dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Latina in diversi campi tra cui quello inerente ai controlli sull'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, da parte di privati cittadini, in siti non dedicati alla raccolta differenziata. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cisterna hanno denunciato un cittadino residente ad Aprilia, ritenuto responsabile dell'abbandono di rifiuti speciali di varia natura come pneumatici, motori dismessi, parti meccaniche di carrozzeria e rifiuti plastici. In base agli accertamenti, l'uomo sarebbe il titolare di un'officina abusiva, priva di partita iva. All'esterno della struttura sono stati trovati depositati i rifiuti in modo incontrollato mentre all'interno sono stati rinvenuti dei contenitori per olio esausto.

L'azione preventiva e repressiva di tutta l'Arma dei Carabinieri è stata implementata soprattutto alla luce di una modifica normativa importante per i risvolti operativi e sanzionatori, con riferimento al fenomeno illecito dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido nelle acque superficiali e sotterranee. Nel decreto legge 2023, n. 105, convertito con modifiche dalla Legge 9 ottobre, n. 137 è contenuta una disposizione che modifica la tipologia di sanzione nei confronti dei soggetti privati che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti: non più sanzione amministrativa ma applicazione di una ammenda.

Quindi, analogamente a quello che già avviene per l'abbandono di rifiuti posto in essere dal titolare di impresa o responsabile di ente, da oggi in poi, se viene accertato l'abbandono di rifiuti effettuato anche da un privato cittadino, non si dovrà più inoltrare la segnalazione alla Provincia ma il cittadino responsabile sarà denunciato all'A.G.

In tale ottica si inquadra l'operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Cisterna che al termine dei controlli ha posto sotto sequestro sia l'officina che i rifiuti abbandonati.