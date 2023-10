Aveva manomesso il misuratore di energia elettrica della sua abitazione ma il controllo dei tecnici di Enel Distribuzione insieme a quello dei carabinieri ha portato alla scoperta del contatore truccato. Per questo i militari dell'Arma della stazione di Cisterna hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo, in quanto responsabile di furto di energia elettrica. Gli accertamenti, nell'ambito delle strategie di contrasto pianificate nelle attività dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, sono stati effettuati nella giornata di ieri mercoledì 25 ottobre.