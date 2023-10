Investe con l'auto un uomo che sta attraversando la strada e poi fugge invece di prestargli soccorso. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuta questa mattina all'incrocio tra via Nettunense e via della Stazione, a pochi metri di distanza della scalo ferroviario. Tutto è accaduto intorno alle 8.20, quando un ragazzo di nazionalità pakistana è stato urtato dal veicolo mentre stava attraversando la strada. L'impatto tra la vettura e il giovane ha provocato una rovinosa caduta a terra del pedone; per questo sul posto è intervenuto lo staff sanitario del 118 che ha soccorso il giovane e poi trasportato in codice giallo presso l'ospedale Città di Aprilia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che stanno visionando le telecamere delle attività commerciali che si trovano nella zona, in particolare del distributore di benzina, per individuare il conducente del mezzo fuggito dopo l'investimento.