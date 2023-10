Sarebbe stata una telefonata a un familiare per dire che voleva uccidersi a fare scattare ieri l'allarme a Sabaudia. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo, appartenente alle forze dell'ordine, ha preso un'arma e s'è diretto sul lungomare, nella zona della Bufalara. La chiamata avvenuta nel pomeriggio ha fatto scattare i controlli. I carabinieri hanno poco dopo individuato l'auto utilizzata dall'uomo sul litorale di Sabaudia e sono quindi scattati i primi accertamenti per individuarlo. Considerata la delicatezza della situazione, il tratto di strada è stato chiuso e ovviamente è stato interdetto l'accesso a chiunque non fosse appartenente alle forze dell'ordine o ai soccorsi. Quindi i militari dell'Arma operanti hanno raggiunto la spiaggia dove si trovava l'uomo.

I carabinieri, coordinati dal comando provinciale di Latina, hanno mandato sul posto un esperto mediatore, che è sceso sull'arenile per condurre una delicata trattativa con l'uomo, sperando di farlo desistere dall'insano gesto che ha annunciato di voler compiere. Sul posto, oltre ai Carabinieri, si sono portati i Vigili del Fuoco, il 118 e il personale della Guardia Costiera.