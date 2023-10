E' stato disarmato e portato all'ospedale Goretti di Latina l'uomo, appartenente a quanto pare alle forze dell'ordine, che da ieri e per tutta la notte ha tenuto col fiato sospeso i carabinieri accorsi sul posto per evitare che la facesse finita. Aveva con sé la pistola d'ordinanza, con la quale si è recato sul lungomare di Sabaudia, nei pressi della Bufalara, minacciando il suicidio e dopo aver chiamato, a quanto pare, la donna con la quale aveva una relazione. C'è voluto tutta l'esperienza degli uomini accorsi sul posto per far sì che si evitasse il peggio. La strada è stata chiusa per sicurezza e questa mattina è arrivato l'intervento decisivo al termine di una estenuante trattativa. A quanto pare alla base del gesto ci sarebbe proprio una situazione sentimentale complicata.