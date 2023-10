Ferma condanna dell'atto vandalico ai danni del Centro Polivalente di San Valentino è stata espressa dal sindaco di Cisterna Valentino Mantini e dall'assessore al welfare e alle politiche sociali Carlo Carletti.

Come noto, ignoti sono entrati l'altra notte e hanno imbrattato vetri e muri della struttura di via Pietro Nenni con scritte e simboli nazisti.

«Profondo rammarico per quanto è accaduto al Centro Polivalente – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore al welfare e alle politiche sociali Carlo Carletti – per lo sforzo che questa Amministrazione sta facendo in termini economici e di energie spese, anche grazie alla collaborazione degli Enti del terzo settore, per restituire una struttura alla comunità e per permetterne la fruizione a tutti i cittadini. Qualcuno, invece, vuole vanificare e distruggere questi sforzi e riportare il Centro Polivalente nel degrado. Ma non soltanto questo: dato il particolare momento storico che stiamo vivendo, quei simboli sono ancor più intollerabili e da condannare con assoluta risolutezza».

«Proprio in questi giorni, gli uffici comunali stanno ultimando il procedimento che consentirà l'acquisto di 8 telecamere di videosorveglianza, che saranno installate nel perimetrale del Centro Polivalente e collegate alla Sala della Polizia Locale – hanno aggiunto il sindaco Valentino Mantini e l'assessore Carletti –: abbiamo reperito fondi per circa 9 mila euro e presto la struttura di via Pietro Nenni sarà messa in sicurezza. Facciamo comunque un appello alla cittadinanza affinché si riappropri del concetto di bene comune: il Centro Polivalente, le altre strutture pubbliche, gli arredi urbani, sono un patrimonio di tutti e come tali vanno preservati dagli stessi cittadini».