Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in via dei Volsci a Latina. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, due auto sono entrate in collisione: si tratta di una Fiat 500 e una Toyota Yaris. L'impatto è stato molto violento e subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze per soccorrere i feriti, il cui quadro clinico fortunatamente non è grave come ipotizzato in un primo momento. Gli agenti della Polizia Locale sono rimasti a lungo sul luogo del sinistro per rilevare l'esatta dinamica. Non è la prima volta che sul rettilineo di via dei Volsci che porta poi verso il quartiere Pantanaccio e dove vi è un ponte che avviene un incidente stradale. In passato la strada è stato teatro di diversi sinistri, tra cui alcuni anche molto gravi.