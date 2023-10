La sentenza è prevista per il 14 novembre. Ieri in aula la pubblica accusa ha chiesto due condanne di un anno e due mesi nei confronti di due medici accusati di omicidio colposo per il decesso di un uomo di 81 anni di Latina, B.A., queste le sue iniziali, avvenuto nel 2017. Sono cinque gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Secondo quanto ipotizzato dal pm Giuseppe Bontempo, titolare dell'inchiesta, i professionisti hanno omesso di fronte alla sintomatologia dell'anziano di compiere alcuni accertamenti per la diagnosi di ulcera. L'uomo - in base a quanto ipotizzato - era morto dopo il trasferimento dall'Icot al Santa Maria Goretti. «In cooperazione tra loro hanno cagionato per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia la morte dell'uomo al Santa Maria, in seguito al trasferimento del paziente che era in condizioni compromesse la notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2018 a causa di complicanze relative all'ulcera».

Dopo la morte, i familiari del paziente avevano chiesto alla Procura l'esercizio dell'azione penale. La parte offesa è rappresentata dall'avvocato Lucio Teson, i medici imputati che prestavano servizio all'Icot, sono assistiti dall'avvocato Carla Bertini