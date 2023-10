Al netto dei giri di parole trasmessi in diretta streaming durante la Commissione trasparenza di lunedì, i tecnici comunali saranno chiamati tra poco ad assumersi la responsabilità di asseverare la conformità in materia edilizia e urbanistica del complesso commerciale quasi ultimato all'angolo tra via del Lido e la strada statale Pontina. Una volta ultimati i lavori, i due dei tre negozi in fase di allestimento potranno aprire solo una volta che le rispettive proprietà avranno perfezionato la segnalazione certificata di agibilità che passa appunto per la verifica dei requisiti di legge da parte del Comune. In vista di questo passaggio, quando appunto funzionari e dirigenti competenti dovranno dichiarare che l'opera rispetta tutte le norme tecniche, tre importanti operatori commerciali della zona hanno scritto all'ente locale per chiedere che vengano effettuate tutte le verifiche del caso.



Insomma, finora gli uffici comunali hanno difeso a spada tratta la legittimità della variante, sebbene questa fosse stata messa in discussione da una prima inchiesta, archiviata perché non erano ancora state rilasciate le licenze edilizie, e ora è all'esame di un nuovo approfondimento investigativo della Procura. Ma se fino a questo momento le responsabilità erano condivise da una serie di figure che si sono alternate nelle valutazioni tecnici come nell'adozione e approvazione dei provvedimenti amministrativi, nelle prossime settimane gli uffici comunali dovranno conferire legittimità all'intero iter. Ed è per questo che i tre commercianti hanno sentito l'esigenza di invitare l'ente locale a vagliare attentamente ogni aspetto.