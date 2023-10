Un grave incidente stradale si è registrato giovedì pomeriggio sulla strada statale dei Monti Lepini all'altezza della traversa via dello Zeppano, tra Borgo San Michele e l'ingresso del capoluogo. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Terracina per i rilievi sulla dinamica e gli accertamenti del caso, un'auto Fiat Panda guidata da un settantenne è sbucata dalla stradina secondaria senza uscita, finendo nella traiettoria di una moto Ducati Monster che sopraggiungeva, percorrendo la strada statale in direzione di Latina. Il centauro, un medico di 58 anni, ha cercato di frenare, ma l'impatto è stato inevitabile e molto violento. Tant'è vero che quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti dove nella serata è stato ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione a causa dei traumi subiti. Non sono mancati i disagi per la viabilità, a causa dell'intensità del traffico, gestito con l'intervento delle pattuglie della Squadra Volante della Questura.