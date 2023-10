Attimi di terrore per una ragazzina sul treno Velletri Roma, poco prima della stazione di Genzano.

Era uscita probabilmente prima da scuola. Si era seduta su una delle poltrone del treno che, a quell'ora, era particolarmente vuoto. Si è messa a guardare post e video sui social sul telefonino e forse ha fatto poco caso a quel 30enne di origini indiane che le si è seduto vicino.



Non ha avuto modo di fare altro se non restare inizialmente sotto shock quando il balordo le ha messo prima una mano sulla bocca tappandogliela e poi le ha infilato l'altra mano sotto i vestiti.

Nella foga del momento, deve aver perso presa sul volto della studentessa che facendo leva su tutte le forze che ha, è riuscita a divincolarsi e ad alzarsi. Ha iniziato ad urlare e a chiedere aiuto.



Tanto è bastato all'immigrato per fuggire in un altro vagone mentre arrivava il capotreno che ha fatto sedere al giovane e si è fatto descrivere l'aggressore mentre contattava due agenti di Polizia ferroviaria della stazione di Ciampino dove il convoglio di sarebbe fermato da lì a poco che erano di servizio sullo stesso convoglio.

E' così che gli agenti della Polfer hanno in pochi secondi identificato e fermato l'aggressore - ancora prima di arrivare in stazione - che la Procura di Velletri ha deciso debba restare in carcere.