Nella serata di giovedì i poliziotti della Volante impegnati in servizio di controllo del territorio, nel transitare in una strada del centro cittadino, hanno notato due individui intenti a scambiarsi qualcosa e che, alla vista della pattuglia, si sono dileguati in direzioni opposte.

Uno dei due fuggitivi, quello che aveva consegnato qualcosa all'altro, durante la fuga si sbarazzava di una busta in carta e di una tracolla, che successivamente è stato appurato contenere sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 44 grammi, una lama per taglierino e denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio, tutto debitamente posto in sequestro.

Gli agenti, lanciati al suo inseguimento, sono riusciti a bloccare il fuggiasco dopo averlo inseguito per diverse vie della città e lo stesso, nel vano tentativo di sottrarsi all'arresto, si è dimenato violentemente e ha colpito i tutori dell'ordine, minacciandoli.

Alla luce degli elementi descritti, l'uomo è stato arrestato e associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo innanzi al Tribunale di Latina previsto per la mattinata odierna.