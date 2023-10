Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.

Nello specifico, i militari della Stazione di Formia, nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 34 anni, di Bergamo, per aver indotto con artifizi e raggiri un giovane di 21anni di Formia a farsi inviare, mediante vaglia postale veloce, euro 165 quale corrispettivo per la vendita di una play station 5, di fatto mai consegnata. L'uomo è noto all'ufficio per aver posto in essere più volte condotte simili, dimostrando capacità nel permeare la fiducia delle vittime.

A tal proposito il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha predisposto due link, a disposizione del cittadino, https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe e https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet/i-rischi-dell'e-commerce , consultabili sul sito internet www.carabinieri.it