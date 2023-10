Proseguono i controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Latina che continuano a mantenere alta l'attenzione sulle aree del Centro cittadino, notoriamente luoghi di aggregazione giovanile, per prevenire fenomeni delittuosi e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, sono state controllate le zone del Parco pubblico Falcone e Borsellino, di Piazza del Popolo, Piazza San Marco e la zona dove sono ubicati i numerosi pub, impiegando anche Carabinieri a piedi per rafforzare il dispositivo di sicurezza.

Infatti, durante tale servizio, sono stati rinvenuti, sotto i portici ubicati nei pressi del portone dell'Intendenza di Finanza, circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish sottoposti a sequestro.

Inoltre, sono stati controllati 27 soggetti e 13 veicoli.

In particolare, è stata elevata una violazione al Codice della Strada e sottoposto a fermo amministrativo un veicolo, nonché ritirate due patenti e una carta di circolazione.

Sono state altresì segnalate alla competente Autorità, tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e sequestrati circa 0,3 grammi di cocaina e uno spinello già confezionato.

Sono stati effettuati dei controlli al fine di verificare le ordinanze sindacali in materia di somministrazione di alcolici all'interno dei locali aperti al pubblico, con particolare attenzione al divieto di vendita di alcolici ai minori.

I controlli continueranno soprattutto durante il fine settimana e nelle fasce serali e notturne per prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti dando risposte concrete alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana.