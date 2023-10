In quattro sono sotto processo per la violenta aggressione e le minacce al Cancun, al Lido di Latina. E' iniziato davanti al Tribunale per i Minori di Roma il processo nei confronti dei giovanissimi, tutti del capoluogo, accusati di aver picchiato il titolare dello stabilimento balneare e il figlio.

Il grave episodio è avvenuto il l 24 giugno del 2022. I quattro minori avevano un'età compresa tra i 15 e i 17 anni, due di loro pochi giorni fa sono stati sottoposti al Daspo urbano per aver aggredito e deriso lo scorso luglio un disabile di 50 anni di Latina in piazza del Popolo.

La Procura per i Minori e il pubblico ministero Tullia Monteleone, titolare del fascicolo, nonostante la giovane età degli adolescenti, contesta anche l'aggravante dell'utilizzo delle armi improprie e di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa delle vittime, di cui una di quasi 70 anni. I reati ipotizzati sono estorsione e lesioni.

Era stata la Procura a disporre per i giovanissimi il processo con il giudizio immediato. Tutti gli imputati, in concorso anche con due maggiorenni e con un minore non imputabile (nei cui confronti si era proceduto separatamente) avevano usufruito di cinque ombrelloni e delle sdraio per trascorrere una giornata al mare: «Usando violenza e minacce per non pagare il relativo prezzo e alle ripetute richieste di pagare quanto dovuto (30 euro per ogni ombrellone) si allontanavano e poi rientravano dopo pochi minuti armati di bottiglie di vetro con cui veniva colpito alla testa il titolare dello stabilimento» ha sostenuto la Procura.

«Stanotte ritorno e do fuoco a te e a sto locale.». Era stata la minacce di uno dei componenti del gruppo che aveva rivendicato l'appartenenza ad una famiglia criminale.

I minori erano stati destinatari di un provvedimento restrittivo nell'ambito di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile. Il processo riprende tra pochi giorni.