L' impatto contro un albero è risultato fatale per un uomo di Gaeta che ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì mentre era alla guida della propria auto. Lo schianto è avvenuto in un' area periferica, collinare della città denominata "Pozzo Cologno". La dinamica del grave incidente è ancora tutta da definire. Dopo le 16 Antonio Nardi, 73 anni, a bordo di una Fiat Panda stava attraversando la strada che dalla Contrada Montecristo si immette su Via Sant' Agostino quando, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura andata poi violentemente ad urtare contro un albero a bordo strada. Una volta lanciato l' allarme, sul posto non semplice da raggiungere sono arrivati i sanitari del 118 i quali dopo aver verificato le gravi condizioni dell' anziano si sono prodigati per rianimarlo. Nonostante ciò, purtroppo dopo poco si è constatato che non c' era più nulla da fare. Sul luogo del sinistro è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Gaeta per i necessari rilievi. Cosa possa aver provocato lo schianto dell' auto contro l' albero non è dato sapere. La vittima potrebbe forse essere stata colta da malore. Il magistrato di turno, la dottoressa Maria Beatrice Siravo, ha disposto il trasferimento della salma presso l' ospedale di Cassino a disposizione della Procura della Repubblica.