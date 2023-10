Offerte convenienti dietro alle quali a volte si possono nascondere vere e proprie truffe, così che l'acquirente paga una somma di denaro per l'acquisto del materiale e poi si ritrova a non vedersi recapitare alcunché.

I carabinieri della Stazione di Formia, nei giorni scorsi hanno denunciato un uomo di 34 anni, di Bergamo, per aver indotto con artifizi e raggiri un giovane locale di 21anni a farsi inviare, mediante vaglia postale veloce, 165 euro quale corrispettivo per la vendita di una play station 5, di fatto mai consegnata. Purtroppo, dopo il pagamento, non vedendo arrivare ciò che aveva acquistato, il ragazzo ha capito di essere stata truffato. Presentata la denuncia ai Carabinieri, che sempre più spesso si trovano ad effettuare indagini di questa tipologia, sono stati avviati gli accertamenti riuscendo a risalire ed identificare il presunto autore del raggiro, peraltro già conosciuto dagli investigatori per analoghi reati avendo lo stesso posto in essere più volte condotte simili, dimostrando capacità nel permeare la fiducia delle vittime.