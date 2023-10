Si è rivelata provvidenziale la telefonata di una giovane al 112 per mettere fine ad un quadro di violenza famigliare che si stava consumando a Priverno. I fatti in questione si sono svolti lo scorso 26 ottobre quando i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato un 42enne indiano per maltrattamenti in famiglia. Proprio a seguito della telefonata della minore al 112, poi girata dalla Compagnia di terracina alla locale stazione guidata dal Luogotenente Maurizio Colorito, i Militari dell'Arma sono potuti intervenire prontamente, nel tardo pomeriggio presso la casa dove si era appena consumato l'episodio segnalato. L'uomo, come detto un 42enne di origine indiana, aveva percosso la moglie come lasciavano chiaramente intuire i segni sul corpo e sul volto della donna. La minorenne, scossa da quello cui aveva assistito, e che evidentemente non si trattava della prima volta, seppur in evidente stato di agitazione, ha trovato il coraggio di prendere il telefono e di chiamare il numero di emergenza segnalando all'operatore che il padre stava malmenando la mamma comunicando anche l'indirizzo preciso del domicilio.