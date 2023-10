Quando la moglie che lo attendeva a casa non lo ha visto arrivare si è preoccupata anche perché il telefonino del 33enne squillava a vuoto. Alessandro Cantafio, nato a Frascati, sabato notte era in sella alla sua moto Morini.

Stava percorrendo la via del Mare. Stava tornando a casa nella zona di Dragona, dalla moglie e da quel figlio avuto nove mesi fa (a cui il 10 gennaio aveva dedicato questo post: «Papà è mamma hanno aspettato tanto, ma alla fine eccoti qui! Inspiegabile. La gioia più grande della vita Benvenuto Lorenzo»).

Invece il conducente di una Smart che percorreva la stessa strada ma in direzione opposta, si è improvvisamente distratto, forse ha accusato un colpo di sonno. Fatto sta che la Smart ha scartato a sinistra, ha invaso la corsia opposta e ha centrato la moto di Alessandro.

Un impatto devastante. Il 33enne è volato sull'asfalto ed è rimasto lì, inerme, nel tratto compreso tra Centro Giano e Vitinia.

Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 e gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.

La strada del Mare è stata chiusa al traffico. Dalle due a dopo le 6 del mattino. In questo lasso di tempo la moglie di Alessandro, ha avuto tutto il tempo di percorrere quella strada che sapeva che il marito faceva per tornare a casa. Ed è così che si è imbattuta nel posto di blocco, nell'incidente. Ed è così che ha capito che quella moto era quella di Alessandro e che il corpo senza vita sull'asfalto era il marito.