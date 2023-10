La Procura di Latina vuole vederci chiaro su una serie di aspetti che hanno portato alla riapertura irregolare dell'azienda avicola di strada del Bufalotto a Borgo Bainsizza, finita sotto sequestro un mese fa per l'assenza dei titoli autorizzativi e la presenza di galline in numero di gran lunga oltre i limiti previsti dall'ultima licenza, circa 81.000 capi. Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Valentina Giammaria ha delegato la Polizia Locale di una serie di accertamenti, un articolato lavoro volto a chiarire questioni che finora sono state considerate secondarie rispetto alle violazioni che hanno motivato i sigilli, ma potrebbero essere determinanti per definire il quadro indiziario.

La nuova inchiesta sul pollificio va inquadrata in un contesto più ampio che aveva già portato a un primo sequestro otto anni prima. Nel frattempo la struttura è stata acquisita dagli imprenditori che all'epoca la utilizzavano in locazione per la produzione delle uova, quindi condividevano le responsabilità di alcuni illeciti con la vecchia proprietà. Prima di tutto la Procura chiede che vengano compiuti accertamenti sull'aspetto urbanistico, con lo scopo di accertare la piena regolarità degli immobili, tenendo conto che la vecchia indagine aveva portato alla contestazione di alcuni abusi edilizi nel frattempo rimossi, ma i controlli più recenti hanno fatto emergere altre irregolarità. Verifica, questa, necessaria per valutare il riassetto del sito produttivo, pianificato per raggiungere la portata degli 81.000 capi.

Gli agenti del Nucleo di polizia ambientale della Locale devono poi verificare il coinvolgimento di alcune persone nella gestione della società proprietaria del pollificio, concentrandosi su alcune posizioni lavorative che avevano già avuto un ruolo di responsabilità nella precedente attività produttiva, tanto da essere già finiti al centro della prima inchiesta.